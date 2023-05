Maria De Filippi sgrida Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Istinti animaleschi…”

Maria De Filippi stizzita da Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi non concede sconti a nessun protagonista di Uomini e Donne. La conduttrice, mai come in questa stagione, interviene più volte per bacchettare soprattutto le dame e i cavalieri del trono over di cui non condivide determinati atteggiamenti. L’ultimo ad essere stato rimproverato dalla padrona di casa è stato Riccardo Guarnieri. Tutto è accaduto nel corso della puntata trasmessa da canale 5 il 9 maggio. Il cavaliere pugliese si è accomodato al centro dello studio per un confronto con Giusy, una dama del parterre che stava conoscendo. Tra i due, però, le cose sono andate male come racconta la dama che svela di aver messo un punto alla frequentazione dopo aver trascorso una notte con Riccardo.

La scelta di chiudere, da parte di Giusy, è arrivata per l’atteggiamento di Riccardo. “Sei un uomo mediocre. Abbiamo dormito insieme, abbiamo avuto un rapporto intimo. Facciamo colazione insieme, a colazione ripesca i discorsi della sera prima che per lui sono state scenate, quelle del caffè. Riprende questi discorsi dicendo che le scenate non gli sono piaciute, si è innervosito e dopo è sparito”, le parole dalla dama.

Il rimprovero di Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri

Il racconto di Giusy provoca la reazione di Riccardo Guarnieri che sbotta così: “Una donna che si fa conoscere, dopo tre giorni si fa vedere nuda in videochiamata. Se vogliamo fare un passo indietro, io queste bassezze non le ho mai toccate“. Parole, quelle del cavaliere pugliese, che scatenano le reazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma soprattutto di Maria De Filippi che rimprovera duramente Riccardo.

“Tieni a freno questi istinti animaleschi. Non c’è bisogno di una notte per capire se puoi avere una storia o no con lei. Siamo persone grandi, sto dicendo perché? C’era questo bisogno?“, le parole della conduttrice che Riccardo accetta.

