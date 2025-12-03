Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista a Belve, nel corso dell'ultima puntata, e ha parlato di Maurizio Costanzo, commuovendosi

Francesca Fagnani è riuscita a realizzare un desiderio nel corso dell’ultima puntata di Belve 2025, quello di poter intervistare, seppur brevemente, Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è stata ospite per tutte le puntate ma è sempre stata lei ad intervistare Fagnani, ma, per il gran finale della stagione, ha concesso alla collega qualche domanda, durante la quale sono stati toccati anche argomenti delicati.

Maria De Filippi non è infatti riuscita a trattenere la commozione quando Fagnani le ha posto una delle domande di rito di Belve: “Se avesse la possibilità di riportare in vita qualcuno, anche solo per due minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe?”. A quel punto, la conduttrice ha citato tre persone a lei care: suo padre, sua madre e il marito Maurizio Costanzo

Maria De Filippi si commuove a Belve: “Ecco le tre persone che vorrei riportare in vita”

“Chi riporterei? Porterei mio padre. – ha esordito Maria De Filippi – Porterei mio padre e gli direi che se n’è andato troppo presto. Poi riporterei qui mia madre. A mia madre direi un sacco di cose, tipo che ripensando a tante cose che lei ha fatto e di cui a volte io mi sono lamentata, con il senno di poi… ne ho capito il perché. Ho capito tanti perché dei suoi comportamenti, che prima pensavo fossero sbagliati e ho capito che invece mi sono serviti.”. Infine, la conduttrice ha citato Maurizio Costanzo, ammettendo di fare ancora più fatica a parlare di lui. Ha dunque spiegato cosa gli direbbe se potesse rivederlo anche solo per pochi minuti: “Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse. Parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto. Quindi gli chiederei questo, se ha sofferto“.

