Maria De Filippi smaschera Alessio e Alessandro a Uomini e Donne/ Poi punge tutte le dame

Maria De Filippi stuzzica Alessio e Alessandro Vicinanza

Maria De Filippi, dopo aver osservato le varie dinamiche di Uomini e Donne seduta sulle scale, stuzzica Alessio e Alessandro Vicinanza vedendo nel loro atteggiamento ancora un interesse rispettivamente per Claudia e Ida Platano. Tutto nasce da una lite tra Alessio e Claudia durante la quale la dama racconta di essere stata sorpresa da un avvicinamento di Alessio il quale ribadisce di voler voltare pagina e di non poter stare con Claudia. “Tu non hai le palle per stare con me“, sbotta la dama. Osservando il botta e risposta tra i due, Maria De Filippi interviene con un discorso che coinvolge anche Alessandro Vicinanza.

“Quello che dice Gianni non è del tutto sbagliato. E’ come se tu e Alessandro vi siate messi in testa di voltare pagina. Do il numero a questa, do il numero a quest’altra e poi succede come con Cristina. Loro non vengono qua per far dimenticare qualcuno. Il chiodo schiaccia chiodo si fa a 15 anni se non si sta lontani e si cerca di superare per conto proprio e quando si è liberi ci si rimette in gioco. Alessio, se ti piace ancora Claudia, dichiarati. Prenderai un palo? Che cosa sarà mai“, dice la conduttrice.

Maria De Filippi contro le dame di Uomini e Donne

“Non ho mai pensato di fare chiodo schiaccia chiodo. Roberta e Cristina sono due donne che mi piacciono”, spiega Alessandro Vicinanza. “Quando vedi Ida ballare con Mario e Sergio, non dovresti girarti dall’altra parte”, ribatte Maria convinta che ci sia ancora un sentimento in Alessandro nei confronti di Ida. La padrona di casa, poi, cambia registro e chiama al centro dello studio Tiziana e Antonio.

La dama annuncia di non voler portare avanti la frequentazione non avendo gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere e Maria sbotta: “Non troverete mai un fidanzato. Mamma mia che pesantezza. Lasciate vivere ogni tanto questi uomini. Non avete più 20 anni e lo dico perché penso di poterlo dire visto l’età che ho. Vi rapportate con persone che hanno 40 anni, hanno una vita, le loro abitudini”.

