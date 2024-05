Maria De Filippi smaschera Cristiano e il suo interesse per Asmaa/ La reazione di lei a Uomini e Donne

Maria De Filippi anticipa l’interesse di Cristiano per Asmaa

A Maria De Filippi non sfugge nulla e tutti i movimenti dei protagonisti di Uomini e Donne vengono prontamente notati dalla padrona di casa come è accaduto nel corso della puntata dell’8 maggio 2024. Dopo un ballo che ha coinvolto al centro dello studio tutte le dame e tutti i cavalieri, Maria De Filippi punge Cristiano avendo notato un suo interesse non dichiarato nei confronti di Asmaa. “Volevo chiedere a Cristiano se Asmaa gli ha portato di nuovo i mikado”, punge la padrona di casa. Asmaa spiega che spesso Cristiano la guarda lasciando intendere di essere interessato e lei e la dama pur ammettendo di poter provare un interesse nei confronti del cavaliere, svela anche il motivo per cui non ha ancora accettato il numero di telefono.

“Avevo già inquadrato chi sei. Io, il tuo numero, stasera non lo accetterei per come ti comporti”, dice la dama che esorta Cristiano a non rinnegare tutto ciò che fa in studio.

Cristiano e Asmaa: Maria De Filippi anticipa l’epilogo a Uomini e Donne

Quelli tra Cristiano e Asmaa sono i primi segnali di un avvicinamento che porterà ad un epilogo inaspettato. Asmaa, infatti, aggiunge che, pur avendo un interesse a conoscere Cristiano, fa un passo indietro di fronte ai suoi atteggiamenti. “Ti sta dicendo che se sei chiaro il numero te lo lascerebbe”, interviene Maria De Filippi.

Cristiano resta, tuttavia, fermo sulla propria posizione spiegando di aver ballato con Asmaa per averla vista seduta nel parterre del trono over. Tuttavia, nelle prossime puntate, i due usciranno insieme e, nel corso dell’ultima puntata della stagione, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, lasceranno insieme il programma.











