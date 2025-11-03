Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne chiedendogli di non prendere in giro la dama Federica.

Maria De Filippi non concede sconti a nessuno e, nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2025, dopo un ballo in studio, torna su Guido Ricci e sulla sua conoscenza con Federica. Notando un abbraccio tra il cavaliere e la dama, la conduttrice chiede a Federica se abbiano chiarito ma la dama sottolinea che non solo non hanno fatto pace ma che ci vorrebbe un vocabolario per capire le parole di Guido. Quest’ultimo ribadisce di essere interessato ancora a Federica la quale, però, non sembra credergli.

Di fronte all’atteggiamento di Guido, Maria De Filippi decide d’intervenire chiedendogli di non prendere in giro Federica avendo notato che, in puntata, invece di guardare quest’ultima, è apparso molto interessato all’esterna tra Roberto e Gloria Nicoletti.

Maria De Filippi punge Guido Ricci: anche Alessio Pili Stella contro il cavaliere

Maria De Filippi non è convinta dell’interesse di Guido Ricci per Federica credendo che il cavaliere abbia ancora un interesse per Gloria Nicoletti. La conduttrice è critica nei confronti del cavaliere e del suo modo di fare con le dame soprattutto perché è abituato a sparire senza spiegazioni.

A scagliarsi contro Guido Ricci è anche Alessio Pili Stella che punta il dito contro il cavaliere accusandolo di essere interessato alla sedia e al centro studio ma non a Federica. Alessio, poi, chiede proprio a Federica di uscire a cena ma la dama rifiuta non potendo ignorare i sentimenti che prova ancora per Guido pur riconoscendo che “riceverò una batosta”.