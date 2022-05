Maria De Filippi “smaschera” Riccardo/ Mostra il confronto con Ida a Uomini e Donne

Maria De Filippi mostra il confronto tra Ida e Riccardo

Continuano le polemiche su Riccardo Guarnieri e Ida Platano fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri Ida e Alessandro Vicinanza sono tornati a parlare della loro relazione. A un certo punto Riccardo Guarnieri si è alzato dicendo di non voler più ascoltare dama e cavaliere, scatenando reazioni contrastanti in studio. Tina Cipollari ha definito “bizzarro” il fastidio di Guarnieri, mentre Tinì lo ha invitato ad essere più trasparente con la dama bresciana. Ida ha ammesso di aver parlato con Riccardo dopo una delle registrazioni, e di aver capito che da parte sua non c’è interesse. Maria De Filippi ha sorpreso tutti, mostrando il video di questo confronto: Ida, in lacrime, e Riccardo si scambiano un caloroso abbraccio. La conduttrice ha criticato Riccardo per il suo atteggiamento ambiguo nei confronti di Ida, come se fosse geloso di lei quando ovviamente non lo è.

RICCARDO GUARNIERI GELOSO DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE?/ "Uscirei con lei..."

Riccardo Guarnieri criticato per il suo atteggiamento con Ida

Riccardo Guarnieri si è giustificato dicendo che stava semplicemente giocando, scatenando la delusione di Ida Platano e la reazione dello studio, tanto che il cavaliere ha dovuto rifugiarsi dietro le quinte. Durante il ballo tra dame e cavalieri, anche Ida è uscita dallo studio. Secondo Tina Cipollari la dama bresciana dipende ancora dalle parole di Riccardo. In tanti si chiedono cosa vorrebbe Guarnieri dal rapporto con Ida, dal momento che la dama ha detto chiaramente di non potergli dare amicizia. Riccardo è in cerca di autocelebrazione? In molti, in studio e sul web, la pensano così: “Riccardo, stai facendo di nuovo passare Ida per la povera innamorata illusa e con il cuore spezzato, non te lo perdonerò mai” e “Dopo due anni non si può parlare ancora di Riccardo e Ida e se lei avesse un po’ di pa**e allontanasse questo uomo dalla sua vita tanto si vede che Riccardo la sta prendendo in giro”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Ida Platano verso azioni legali contro Tina Cipollari? / "Mi ha..."Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2022: ancora dubbi su Riccardo e Ida

© RIPRODUZIONE RISERVATA