Maria De Filippi smaschera Roberto a Uomini e Donne/ “Nessuno ha un contratto…”

Maria De Filippi chiama al centro dello studio Patrizia ricordandole della segnalazione giunta su Roberto. Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva parlato di una segnalazione secondo cui Roberto era stato visto insieme ad una donna. Maria De Filippi mostra così alcuni video in cui Roberto mostra il proprio outfit in cui si rivolge con parole d’amore nei confronti di una persona che non fa parte della trasmissione. Poi, la conduttrice trasmette un audio in cui il cavaliere accetta la decisione dell’altra persona restando in trasmissione “L’unica cosa che ti chiedo è che non mi conosci, non sei stata a Catania e non sei stata con me. Ti chiedo di negare di conoscermi”, dice Roberto nell’audio. “Era fidanzato. Lei lo lascia e lui arriva alla stessa decisione. Lei ha raccontato alla redazione che lui le ha detto di avere un contratto. Ci tendo a precisare che nessuno ha un contratto”, spiega Maria De Filippi.

ROBERTO SMASCHERATO A UOMINI E DONNE, CONFRONTO CON LA EX

Maria De Filippi chiama poi in studio Roberto che, dopo aver visto pochi secondi dei filmati, parla al telefono con la persona che frequentava e che ha inviato filmati “Davo una certa importanza alla relazione che avevo con te. la cosa che mi ha infastidito non è il fatto che tu abbia negato di aver avuto un rapporto con me, ma la tempistica perchè ha mandato una foto a Patrizia mentre io ero in bagno a prepararmi per andare a fare una passeggiata con lui. Come donna posso accettare tutto. Ci sta che due persone possano avere degli incontri occasionali, ma non era così perchè lui ha coinvolto anche i miei figli“, afferma al telefono la signora. La cosa che riguarda la trasmissione è che tu, prima di venire in trasmissione, riesci a dire ti amo ad un’altra donna”, aggiunge Maria De Filippi. Contro Roberto si scagliano anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Il video l’hai mandato tu dal camerino e hai cercato di prendere per il cu*o tutti e non ci sei riuscito”, sbotta Sperti.



