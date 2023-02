Maria De Filippi sotto shock per la morte di Maurizio Costanzo/ Il silenzio della conduttrice e l’abbraccio…

Maria De Filippi sotto shock per la morte di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo è ha scosso tutti e arrecato un dolore enorme a Maria De Filippi che ha trascorso gli ultimi trent’anni della sua vita accanto al giornalista. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, la conduttrice di canale 5 sarebbe sotto shock per la morte del marito perchè giunta inaspettatamente. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano, infatti, pare che nessuno avesse preventivato un epilogo del genere. Maria De Filippi, infatti, non avrebbe preventivato la morte del marito che era stato ricoverato in clinica per essere sottoposto ad un piccolo intervento.

Si trattava, secondo le indiscrezioni, di un problema fastidioso, ma non grave, Purtroppo, però, la situazione sarebbe precipitata fino alla notizia della morte di Costanzo diffusa dal suo ufficio stampa nella giornata di ieri.

Il silenzio di Maria De Filippi

Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, nonostante i numerosi impegni professionali, Maria De Filippi si recava nella clinica in cui era ricoverato Maurizio Costanzo mattina e sera cercando di incastrare, poi, le registrazioni di Uomini e Donne e Amici che ha sempre continuato a condurre. La conduttrice che non ha mai lasciato solo il marito, stando a quello che riporta il Corriere, non si aspettava affatto di perdere il marito.

Per il momento, la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione scegliendo il silenzio e affrontando il dolore circondata dall’affetto dei propri cari, in primis il figlio Gabriele, adottato proprio con Costanzo. Per rispettare il momento di dolore della De Filippi, Mediaset ha deciso, inoltre, di cambiare totalmente la programmazione interrompendo, almeno per il momento, la messa in onda di Uomini e Donne e Amici.

