Maria De Filippi spiazzata a Uomini e Donne dall'atteggiamento di Gemma Galgani e di Rocco, un nuovo cavaliere del parterre.

Maria De Filippi difficilmente perde le parole ma ciò che è accaduto nella puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025 ha spiazzato anche lei. La prima a stupire la conduttrice è stata Gemma Galgani che, durante il confronto al centro dello studio con Mario Lenti e Magda si è lasciata andare a gesti e parole che hanno regalato al pubblico una versione inedita di se stessa. Tutto è nato di fronte ad alcuni sorrisi di Magda nel rivedere la sua esterna con Mario e che Gemma ha interpretato come una frecciatina nei suoi confronti. “Perchè devi essere così sarcastica? Non hai altri argomenti quando sei in esterna con lui? Vacci piano con me perchè caschi male eh…Sei una recita continua…”, ha detto la dama di Torino.

“Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si sono sentiti!”, bomba sui due ex Uomini e Donne/ “Tornati single…”

“Tutte a me devono capitare ogni anno…Ma io davvero non so cosa abbia fatto nella vita per ritrovarmi in situazioni del genere…Devo sempre scontrarmi con certe persone…”, ha aggiunto Gemma che ha poi cominciato ad imitare non solo l’accento ma anche l’atteggiamento di Magda.

Maria De Filippi e la reazione a Uomini e Donne per Gemma e Rocco

Gemma Galgani ha così cominciato a fare il verso a Magda e Maria De Filippi non ha nascosto lo stupore nel vedere tale atteggiamento. “Ma le fai il verso? Ma Gemma?” – è intervenuta la conduttrice che poi ha provato a riportare Gemma nei ranghi. “Gemma, ma sei impazzita? Adesso fa anche il movimento con il seno…”, ha detto la conduttrice che ha poi dovuto gestire anche un’altra situazione.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati, l'annuncio/ Sospetto web: "5 giorni fa si baciavano"

Durante il confronto al centro dello studio, Rocco e Cinzia Paolini hanno raccontato i dettagli del loro ultimo appuntamento e il cavaliere ha parlato della notte d’amore trascorsa con la dama. Il cavaliere ha così risposto alle varie domande che gli sono state rivolte e, ad un certo punto, Maria è intervenuta così: “Non so come uscirne, Rocco è un fiume in piena. Racconta tutto”, dice la padrona di casa.