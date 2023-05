Maria De Filippi star a Uomini e Donne/ Discorso da Oscar a Carlo: reazione di Nicole

Maria De Filippi e il discorso per spronare Carlo, corteggiatore di Nicole Santinelli

Maria De Filippi vera star di Uomini e Donne. La conduttrice riesce a capire lo stato d’animo dei protagonisti della trasmissione e, attraverso le sue parole, prova anche a spronarli per smuovere le acque ed è ciò che è accaduto con Carlo, il corteggiatore di Nicole Santinelli. La tronista ha accusato Carlo di provare poco interesse dal momento che non ha sentito il bisogno di cercarla dopo la discussione avuta in studio. Se Carlo non ha bussato al camerino di Nicole, l’ha fatto Andrea con cui è scattato anche il bacio. Un bacio che scatena la delusione di Carlo che, però, non riesce ad esprimere ciò che effettivamente prova.

Ad aiutare il corteggiatore è proprio Maria De Filippi che, con un discorso, prova a spronare Carlo spingendole a rivolgere a Nicole tutte le domande che gli vengono in mente per conoscerla meglio e arrivare così alla scelta avendo tutte le risposte che gli servono per rispondere sì o no qualora dovesse essere lui la scelta.

Le parole di Maria De Filippi

“Lei si è seduta di fronte e ti ha accusato di mancanza di interesse perchè non sei andato in camerino. Tu hai giustificato e spiegato il tuo comportamento raccontandole e spiegandole tutto l’interesse che hai per lei motivando anche l’abbraccio con Roberta. Quando poi vedi l’esterna in cui lei ha baciato quello che è andato in camerino al posto tuo, tu stai ancora lì a spiegare? Perchè non le fai una domanda? O tu di questa ragazza hai capito tutto oppure devi farle delle domande per conoscerla”, dice Maria De Filippi. “Perchè se aspettavi me hai baciato un altro? Perchè non le fai questa domanda?“, insiste la conduttrice.

“Cos’hai in meno di Andrea? Fammi capire”, dice ancora Maria. “Tante volte non mi sento all’altezza“, risponde Carlo. “Questo è un problema importante. Tu sei diverso da lui, ma non vali meno. Chi ti ha detto che vali di meno?”, dice ancora Maria provando a spronarlo. “Fantasmi del passato”, ammette Carlo. Il corteggiatore, così, raccoglie l’assist della conduttrice girando la domanda di Maria a Nicole. “Perchè non le chiedi se mentre baciava Andrea ha pensato a te visto che aspettava che quella porta la aprissi tu? Questo non è essere sottoni, è capire“, dice ancora Maria. “Avrei voluto che questa domanda fosse venuta da lui, però sì, ho pensato a Carlo”, risponde Nicole.











