Tensione e colpi di scena durante l’ultima puntata di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi ha regalato diverse sorprese su Canale Cinque. E la padrona di casa non si è fatta problemi di alcun genere a punzecchiare alcuni dei protagonisti del dating show, Maria si è infatti ritrovata a fare i conti con Cristina e la sua decisione di allontanarsi da Gianmarco Steri nel programma di Mediaset. E Maria De Filippi non ha perso occasione per pungere la ragazza, consolando Gianmarco Steri: “Abbiamo insistito 40 minuti in cui le hai corso dietro, hai detto che non volevi vederla andare via, ma se ci tiene torna” le parole della presentatrice.

“Io voglio andare via perché mi hai lasciato di nuovo dietro le quinte, non abito dietro l’angolo e sono venuta fin qui per vederti, non mi piaci più”,è stato lo sfogo di Cristina. Poco dopo però Cristina ha deciso di fare ritorno in studio in maniera inaspettata, scatenando anche gli applausi dei presenti ad assistere alla puntata. Gianmarco però dopo essere rimasto in studio decide di concedersi un ballo con Francesca. Dunque non è da escludere che così facendo, Maria De Filippi abbia in qualche modo anticipato che Cristina non è la scelta di Gianmarco.

Maria De Filippi si espone anche su Isabella

La padrona di casa di Uomini e donne si è mostrata in maniera scatenata nelle ultime ore, la conduttrice ha detto la sua anche su Isabella nel dating show di Canale Cinque. La presentatrice si è è scagliata contro Isabella, che era rimasta spiazzata dalle esternazioni di Diego, che si è lasciato andare a dettagli ritenuti fin troppo intimi.

Isabella ha ammesso a quel punto di voler chiudere con Diego, ed è intervenuto anche Tina Cipollari sulla questione, che ha provato a prendere le difese dell’uomo. La stessa Maria De Filippi è intervenuta sul tema: “Non penso che Diego sia cattivo, probabilmente non si sono capiti”.

