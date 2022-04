Maria De Filippi, struggente addio a Piero Sonaglia/ “Fa davvero malissimo…”

Maria De Filippi affida alle pagine Instagram di Uomini e Donne, Amici e Wittytv, il suo personale messaggio d’addio a Piero Sonaglia, suo storico assistente di studio, venuto a mancare oggi, come ha annunciato il regista Roberto Cenci. Una presenza costante quella di Piero Sonaglia nei programmi di Maria De Filippi che ha sempre potuto contare sulla professionalità e sull’esperienza dell’uomo il cui volto è impresso anche nella mente dei telespettatori affezionati delle trasmissioni condotte dalla moglie di Maurizio Costanzo. Quello della De Filippi è un messaggio d’addio, ma anche di riconoscenza per gli anni vissuti professionalmente accanto a Piero Sonaglia.

Maria De Filippi ha cominciato a muovere i primi passi in televisione avendo proprio Sonaglia come assistente di studio che, in tutti i suoi programmi, con il suo volto e la sua voce era in grado di risolvere eventuali problemi portando sempre a casa il risultato con un successo. Un uomo il cui ricordo resterà per sempre nel cuore di tutte le persone che l’hanno conosciuto come scrive la stessa conduttrice.

Il messaggio d’addio di Maria De Filippi a Piero Sonaglia

“Fa davvero malissimo”, scrive Maria De Filippi nel messaggio con cui ha deciso di salutare il suo storico assistente di studio. “La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene”, aggiunge la conduttrice.



“Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”, conclude la conduttrice affidando ai social il suo breve, ma intenso e affettuoso messaggio per un collaboratore diventato, nel corso del tempo, una spalla sulla quale poter contare sempre.













