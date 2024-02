Maria De Filippi stuzzica Ida Platano e Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Vuoi ballare con Mario?. In studio…

Maria De Filippi e la battuta a Ida Platano

Maria De Filippi show a Uomini e Donne nella puntata del 12 febbraio. La conduttrice ha stuzzicato prima Ida Platano e poi Gemma Galgani scatenando la reazione divertita dello studio. Tutto è accaduto quando in studio è arrivato Mario, un 33enne che ha chiamato la redazione per poter conoscere Asmaa. Quest’ultima, però, ha deciso di non tenerlo e Mario, desideroso di incontrare una persona, ha chiesto di poter restare in trasmissione. Una richiesta appoggiata da Tina Cipollari e che la stessa Maria De Filippi ha accolto facendolo accomodare in studio.

Di fronte al suo nervosismo, tuttavia, ha invitato ida a ballare con lui. “Ida, considerato il nome, vuoi ballare con lui?”, ha chiesto la conduttrice. “Maria…”, è stata la risposta di Ida a cui, poi, la padrona di casa ha risposto così – “è solo per metterlo a suo agio perché è un po’ agitato”. Richiesta che poi ida accoglie.

Maria De Filippi e la battuta a Gemma Galgani

La stagione attualmente in onda di Uomini e Donne non è molto fortunata per Gemma Galgani. “Gemma ma quest’anno?”, chiede Maria. “Un anno moscio”, aggiunge Tina. “Sono ferma per il momento dopo le ultime esperienze. Dopo Orfeo basta”, risponde Gemma. “Ho ballato con Giancarlo che viene da Verona e abbiamo avuto un momento simpatico durante il ballo“, aggiunge la dama.

“Abbiamo ballato e abbiamo parlato di Torino perché ho mia figlia che lavora a Torino”, risponde il cavaliere. “Non vedo nessun uomo che alza la mano per dire che è interessato a Gemma“, conclude poi Gianni Sperti.

