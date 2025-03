Tina Cipollari, confronto con Angelo Perla a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 3 marzo 2025, si apre con il trono di Tina Cipollari. Maria De Filippi svela che Angelo Perla ha scritto a Morena su Instagram e che lei ha immediatamente raccontato tutto alla redazione. angelo, così, arriva in studio per parlare con Tina a cui ha scritto una lettera. “Ho iniziato questo percorso con il cuore sigillato. Non sono alla ricerca di una mezza mela. Cerco una metà che si unisca alla mia…”, sono le parole del cavaliere. “Voglio amare e cerco l’amore vero. Purtroppo non l’ho trovato con te”, dice ancora Angelo a cui Tina risponde così – “E chi se ne frega!”.

Le parole della Cipollari spiazzano Angelo a cui Maria De Filippi svela il vero senso del trono di Tina Cipollari. “Hai capito che il trono di Tina è tutto un gioco e che non ci sono implicazioni sentimentali^ Pensavo si capisse dalle richieste di Tina che cerca un uomo milionario, vedovo e senza figli”, fa chiarezza la padrona di casa.

Angelo Perla lascia Uomini e donne

Dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, Angelo Perla spiega di aver capito la situazione ma in studio in tanti pensano che il cavaliere sia realmente interessato alla Cipollari. Secondo Tina, però, Angelo ha scritto questa lettera solamente per uscirne bene. “Ho scritto questa lettera giorni fa. Nelle esterne, ho visto le tue facce schifate…”, si difende Angelo mentre Tina comincia ad innervosirsi.

Secondo Maria De Filippi, invece, Angelo ha trovato difficoltà ad adattarsi al gioco ma Tina sottolinea che è stata una sua scelta. “Sono contento. Perché ora tutti sanno che è un gioco…”, punge Angelo a cui Gianni Sperti replica facendogli notare come tale gioco gli sia piaciuto avendo partecipato in prima persona. “Però non ti sei fatto problemi a mostrarti con la Ferrari…”, dice Sperti. Dopo un botta e risposta, Angelo lascia il programma.

