“Maria De Filippi ti ha rubato il vestito”/ Sonia Bruganelli replica: “E’ un onore”

Maria De Filippi per la terza puntata di C’è Posta Per Te ha scelto un abito nero, con dettagli bianchi firmato Alexander McQueen. Lo stesso vestito, però, lo indossava Sonia Bruganelli in una puntata del Grande Fratello Vip lo scorso anno; i fan lo hanno notato subito e hanno avvisato l’opinionista: “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!”

La replica di Sonia Bruganelli è inaspettata: “È un onore per me“, commenta l’opinionista con delle faccine che ridono. Dunque, nessun problema per la moglie di Bonolis se Maria De Filippi le ha “rubato” il vestito, anzi, per lei sarebbe addirittura qualcosa di positivo. Il mini abito nero con dettagli bianchi che evidenziano le forme femminili e gonna svasata, è firmato dallo stilista preferito della “Queen Mary”. Spesso la conduttrice indossa sue creazioni quando va in onda nei suoi programmi.

Sonia Bruganelli, in un’intervista al Messaggero, mette da parte il suo abito da opinionista e svela le sue emozioni più profonde. L’opinionista del GF Vip, parla della figlia Silvia affetta da una grave malattia neurologica: “Avevo 27 anni e quando mi dissero che la mia prima figlia avrebbe potuto condurre una vita terribile mi sono chiesta che cosa potessi fare”.

E ancora: “Ammazzarmi e darle la mia vita non avrebbe risolto i suoi problemi, allora mi sono detta: devo sperare che lei combatta per sempre o che trovi una serenità da un’altra parte? Ecco, io quello l’ho pensa-to. Poi per fortuna siamo andati avanti. E abbiamo creato intorno a lei un villaggio d’amore“. L’imprenditrice affronta il tema della disabilità: “Se uno deve mettere a fuoco il senso della vita attraverso le sofferenze di un figlio vuol dire che era sbagliato prima. Io avrei voluto che camminasse e corresse come tutti e a vent’anni avesse avuto già tre fidanzatini”.

