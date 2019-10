Maria De Filippi/ Torna ad Amici Celebrities, perchè? “Bocciatura” o sostegno per Michelle Hunziker…

Perchè Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities? Ma non come conduttrice…

Maria De Filippi sta per ritornare ad Amici Celebrities, anche se la conduzione sarà sempre in mano a Michelle Hunziker. La matrona del talent musicale infatti sarà presente nella puntata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, in qualità di quinto giudice. Tutto calcolato? Oppure si tratta di un fuori programma, dovuto al fatto che gli ascolti in merito alla scorsa puntata non sono stati soddisfacenti? Un leggero calo per via del cambio era da tenere in considerazione e di sicuro quella grande mente della Queen bionda aveva già messo in preventivo uno share non del tutto affiancabile con quanto registrato da lei in persona, nel corso delle prime puntate. Secondo i dati ufficiali, fino a che Maria è stata al timone ha registrato una media del 20% di share ed ha superato 3 milioni di telespettatori, molti di più dell’1 milione circa conquistato invece dalla collega svizzera, con un 15% di share. Chi è del settore parla già ad una corsa ai ripari dei piani alti dello show ed è in questa ottica che andrebbe vista la presenza della De Filippi, con un ruolo di giudice speciale ritagliato su misura per lei.

Maria De Filippi prova a recuperare dopo le critiche la conduzione di Amici Celebrities di Michelle Hunziker?

Sono critiche dure quelle che piovono su Maria De Filippi, ma ancor di più sulla sua scelta di affidare il timone di Amici Celebrities a Michelle Hunziker. Una mossa prevista fin dal debutto del talent dedicato ai vip, ma che forse ha avuto delle conseguenze inaspettate. Fra le tante critiche troviamo quella di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha sottolineato come Maria sarebbe insostituibile alla guida di qualsiasi dei suoi programmi: “La De Filippi che torna ad #AmiciCelebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti”. Non si tratta comunque dell’unica novità che la conduttrice storica di Canale 5 ha scelto di introdurre per il suo inaspettato ritorno in studio. Su volere della De Filippi, le squadre infatti verranno sciolte ed ogni concorrente sarà in gara da solo, in uno contro tutti che dovrebbe contribuire a riportare all’ovile tutti gli spettatori che hanno voltato le spalle alla Hunziker nella puntata della settimana scorsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA