Maria De Filippi torna in TV dopo la morte di Maurizio Costanzo/ La richiesta al pubblico di Amici

Maria De Filippi torna a registrare: la richiesta particolare al pubblico di Amici

Maria De Filippi torna nello studio di Amici per la registrazione dell’ultimo pomeridiano che darà poi spazio al serale. Si tratta della prima registrazione e, dunque, del ritorno davanti alla telecamera dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. Un momento sicuramente non semplice per la conduttrice, che ha slittato i suoi impegni di qualche giorno, in modo da poter affrontare in tranquillità almeno i primi giorni di lutto.

PATRIMONIO MAURIZIO COSTANZO, EREDITÀ/ "70 milioni e molti immobili? Stime insensate"

Amici è d’altronde un programma dedicato ai giovani, dove non c’è spazio per sentimenti cupi e di malumore. Eppure, per questa prima registrazione dopo la morte di Maurizio Costanzo, la produzione ha fatto una richiesta particolare a tutto il pubblico che sarà in studio pronto a seguire le vicende degli allievi protagonisti.

Uomini e donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo: crisi superata? / Spunta il matrimonio!

Maria De Filippi, niente urla in studio dopo la morte di Maurizio Costanzo

“Al pubblico pronto ad entrare in studio per la registrazione è stato detto che all’ingresso di Maria De Filippi nessuno dovrà urlare. È previsto un semplice applauso formale.” annunciano infatti le anticipazioni lanciate da SuperguidaTv. Niente urla, dunque, da parte del pubblico in studio, ma solo applausi all’ingresso della conduttrice. Potrebbe inoltre essere previsto un momento in onore di Maurizio: Maria potrebbe infatti decidere di dedicare al marito un ultimo saluto da parte sua anche televisivo.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Mennoia vicina a Maria De Filippi/ Il gesto dopo i funerali di Costanzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA