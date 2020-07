Maria De Filippi torna su Rai1/ Coletta “Con Ferilli e Mannoia evento dell’autunno”

Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, c’è spazio per un gradito ritorno che riguarderà un volto Mediaset molto amato: Maria De Filippi. La popolare conduttrice di Canale 5 sarà protagonista insieme ad altre due grandi donne dello spettacolo per una serata memorabile in programma il prossimo 25 novembre su Rai1. “Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia di questo autunno”, ha esordito il direttore dell’ammiraglia Rai, Stefano Coletta, nell’introdurre l’interessante novità in palinsesto. A fargli eco anche Fabrizio Salini – ad Rai – che lo ha definito “l’evento dell’autunno”. Si tratterà di una serata in scena nella data in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che vedrà Rai1 in prima linea al fine di sensibilizzare sull’argomento. “Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda. Mi emoziono perché ho avuto una risposta immediata”, ha proseguito Salini, come riferisce Leggo.it. Ma Maria non sarà da sola su quel palco poichè ad affiancarla ci sarà anche l’amica ed attrice Sabrina Ferilli e la cantante Fiorella Mannoia.

MARIA DE FILIPPI TORNA SU RAI1: OK DI MEDIASET

Il ritorno su Rai1 di Maria De Filippi è una delle novità più clamorose della prossima stagione televisiva. Per la conduttrice si tratta di un gradito ritorno a distanza di tre anni dal Festival di Sanremo che la vide protagonista insieme a Carlo Conti per cinque serate di fila. La De Filippi sarà affiancata dalle altre due artiste per una serata che avrà un forte impatto emotivo. Ad annunciare il progetto, anticipandone le caratteristiche è stato proprio il direttore di Rai1, Coletta: “Tengo tantissimo a questo evento perché la mia Rai1 è anche valoriale. Il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che Rai1 festeggiasse insieme a tutto il mondo attraverso la musica femminile, con tre donne: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Ringrazio Maria De Filippi che ha ottenuto per quella serata una deroga dell’esclusiva con Mediaset”, ha precisato. Ed il riconoscimento andrebbe proprio a Pier Silvio Berlusconi che si è reso disponibile a prestare uno dei suoi volti di punta per un evento importante come quello in programma per il 25 novembre prossimo.



