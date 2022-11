Maria De Filippi tradita dalle sue “figlie”?/ Il gesto di Alessandra ed Emma Marrone

Maria De Filippi delusa da Alessandra ed Emma? Ecco cosa è successo

Maria De Filippi ha fatto nascere tante star del mondo televisivo e musicale. La conduttrice ha scovato moltissimi talenti come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, diventando la loro madre “spirituale”. Le due cantanti, infatti, hanno esordito ad Amici, talent show condotto dalla queen Mediaset, e da lì hanno ottenuto un successo dopo l’altro.

Entrambe le artiste però, secondo il settimanale Mio, avrebbero “tradito” Maria De Filippi con dei gesti poco appropriati. “Emma, qualche tempo fa, ha deciso di diventare giudice di X Factor, da sempre rivale del talent di Canale 5, e Alessandra di recente ha fatto gli auguri di buon compleanno a Loredana Bertè definendola “dolce mamma rock“. Che la conduttrice sia dispiaciuta e si senta rinnegata?

Secondo l’analisi del settimanale Mio, a tradire Maria De Filippi non sarebbero state solo le ex allieve di Amici, ma anche Ida Platano e Federica Aversano. La conduttrice ha puntato molto sulla dama bresciana con la quale il dating show ha registrato moltissimi ascolti; la parrucchiere ha ottenuto una buona visibilità anche grazie alla possibilità che le ha dato la conduttrice. Di punto in bianco, però, il volto del parterre femminile è uscita dal programma con Alessandro Vicinanza.

Nulla di male, se non fosse che in molti sono convinti che fra Ida e Alessandro sia tutta una farsa. Cosa avrà pensato Maria De Filippi di questo? Non ci si può dimenticare anche di Federica Aversano, che ha da lasciato il trono di Uomini e Donne precocemente. La conduttrice aveva riposto molta fiducia nella tronista napoletana, dandole la possibilità di fare un percorso importante, ma lei è andata via come un fulmine a ciel sereno e senza una scelta. Insomma, sembra che la Queen Mary sia circondata da persone che non le hanno rivolto la giusta riconoscenza.

