“Maria De Filippi triste, magra e provata”/ Littizzetto: “Mi viene da piangere…”

Maria De Filippi triste e magra prima della morte di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è stata sposata con Maurizio Costanzo per quasi 30 anni. I due giornalisti si sono sposati nel 1995, dopo un fidanzamento iniziato nel gennaio 1990. La morte di Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il conduttore era ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento. Nessuna avvisaglia che potesse morire, ma è sopraggiunta una polmonite, che è stata fatale per il giornalista. La moglie Maria De Filippi lo andava a trovare mattina e sera.

Luciana Littizzetto, grande amica della conduttrice, nel suo programma La Bomba su Deejay ha parlato della De Filippi e di come l’avesse trovata provata nei giorni che hanno preceduto la morte del marito: “L’ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era triste, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo…“, ha ricostruito la Littizzetto che si trovava a Roma per registrare una puntata di “C’è posta per te”.

Luciana Littizzetto: “La penso e mi viene da piangere”

Luciana Littizzetto ha espresso tutta la sua vicinanza all’amica: “Mi dispiace tantissimo per Maria De Filippi, credo che per lei sia come se le strappassero il cuore… La penso e mi viene da piangere, perché lui per lei era proprio un punto di riferimento”. La comica, durante il programma La Bomba, ha anche ricordato con affetto Maurizio Costanzo: “Lui era una di quelle persone per cui noi, bestie della tv, dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel palco lì. Ha saputo raccontare meglio di chiunque altro, i tempi, le mode”. E ha aggiunto: “Intercettava i sentimenti, il mood, era molto vicino alla gente ed è stato anche uno che prendeva posizione sempre che, nel nostro ambiente, non fanno in tanti. Ed ha anche rischiato la pelle”.

