Maria De Filippi, un video al funerale di Silvio Berlusconi diventa virale/ Web scatenato per un’inquadratura

Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi: un video scatena il web

Oggi 14 giugno 2023 si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi, momento toccante al quale hanno partecipato volti noti dello spettacolo e della TV ma anche alte cariche dello stato. Tra le più attese Maria De Filippi, volto di punta di Mediaset nonché amica della famiglia Berlusconi. Oltre a spiccare per il suo abbigliamento, – Maria ha infatti deciso di non vestire di nero ma di indossare una camicia bianca – la conduttrice è finita al centro dell’attenzione per un filmato che sta facendo il giro del web.

Tra la commozione per la triste giornata, sul web c’è infatti anche tempo per un sorriso, nato proprio dal video che vede Maria De Filippi protagonista. Ma cos’è accaduto di preciso?

Maria De Filippi, un’inquadrata al TG1 durante i funerali suscita l’ilarità del web

Il video mostra una giornalista di TG1 in collegamento dal Duomo di Milano, dove stava per iniziare la messa in ricordo di Silvio Berlusconi. La giornalista parla dell’organizzazione dei posti a sedere per le persone che arriveranno, svelando che sulla sinistra della navata si sarebbero sistemate le più alte cariche dello Stato venute a porgere il loro ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Proprio nel momento in cui dice “le più alte cariche dello Stato”, la telecamera inquadra proprio Maria De Filippi seduta su una delle panche dentro il Duomo. L’episodio ha scatenato immediatamente l’ilarità di molti spettatori, che hanno quindi condiviso il momento sul web.

NO RAGAZZI QUESTO FUNERALE MI STA FACENDO SENTIRE POCO BENE LE PIÙ ALTE CARICHE DELLO STATO E INQUADRANO MARIA DE FILIPPI pic.twitter.com/a7VCLW97wf — matildo brandi (@nonmuntoni) June 14, 2023

