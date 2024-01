Maria De Filippi, una furia contro Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne/ “Sei stato scorretto e Tina…”

Maria De Filippi contro Alessandro Vicinanza

Maria De Filippi perde la pazienza nel corso della puntata di Uomini e donne dell’11 gennaio. Tutto è iniziato quando Alessandro dichiara di voler conoscere solo Cristina Tenuta. Dichiarazione che mal si concilia con l’uscita fatta con Asmaa che lo accusa di averla usata solo per far ingelosire Cristina. Da qui una discussione che ha coinvolto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari con quest’ultima che ha difeso il cavaliere salernitano. Nel corso della discussione, però, è intervenuta Maria De Filippi che si è scagliata contro Alessandro ma ha punzecchiato anche Tina.

“Tu esci con lei perché la vuoi conoscere, perché sei attratto fisicamente e ci sta. Che condividi con Cristina ‘forse esco, forse lascio il numero, forse non lascio il numero’…secondo me è proprio poca roba. Poca roba condividere con la persona che ti piace di più che forse esci con una che ti piace di meno. E quando esci con questa qua però ci provi. Se questo è un comportamento corretto, per me no”, le parole di Maria.

Maria De Filippi sbotta anche contro Tina Cipollari

Maria De Filippi non ha risparmiato critiche neanche a Tina Cipollari: “Tu Tina te lo salesti mangiato. Mo’ ti è simpatico e gli dai ragione comunque sia. Oggi non hai attaccato Cristina che normalmente te la mangi. Cristina l’ho sempre difesa io dagli attacchi tuoi. La differenza è che non esce con Armando, ma esce con Alessandro che ti è simpatico”.

La situazione, poi, si è calmata ma i toni si sono nuovamente accesi quando in studio è arrivata una segnalazione su Mario, reo di aver risposto ai messaggi di una ragazza mentre corteggiava Ida. Maria ha cercato di far capire che, non potendo e frequentare Ida, in un momento di difficoltà, può capitare di rispondere ad un messaggio e che, non essendo sposato con la Platano, non ha fatto nulla di irreparabile. Parole che hanno portato Alessandro ad intervenire per difendere la propria posizione e riportare così il discorso sull’uscita con Asmaa, ma Maria ha nuovamente perso le staffe: “Non discuto che tu esci con Asmaa, discuto che tu di Asmaa parli con Cristina. Siete tutti santi, improvvisamente siete tutti santi e lui (Mario, ndr) è l’unico uomo cattivo a cui piace una bella donna”

