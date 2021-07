Maria De Filippi/ “Uomini e Donne? Basta tronisti influencer, voglio un elettricista”

Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate del piccolo schermo, famosa per i suoi lunghi silenzi: “Ho imparato ad ascoltare. Detesto chi pontifica, in tv come nella vita. Trovo insopportabile insegnare agli altri com si vive, per cui preferisco tacere”, ha detto la conduttrice sulle pagine di Oggi. La De Filippi ci tiene a precisare che “in tv sono e faccio tutto quello che sono e faccio nella mia vita”. L’unica differenza è che si trucca e si veste bene, se fosse per lei andrebbe in onda anche in tuta. Anche Maria De Filippi ha sofferto i lunghi mesi di pandemia, ma è riuscita anche a trarne un insegnamento prezioso: “Ho imparato a non correre dietro alle cose inutili. Ho trovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare ai programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa, divertendomi”.

Maria De Filippi: al lavoro per trovare i nuovi tronisti

Maria De Filippi è già al lavoro sui suoi programmi storici, come Amici e Uomini e Donne. Per la nuova stagione del dating show, la conduttrice non vuole più influencer o volti noti dei socia: “Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti. Voglio la vita vera”, ha anticipato a Oggi. La conduttrice ha anche parlato della sua amicizia con Sabrina Ferilli, “una boccata di aria sana”, a cui non sa dire di no e della dieta del marito Maurizio Costanzo, che nasconde caramelle e biscotti nel porta occhiali. Infine ha parlato anche del figlio Gabriele che è tornato single: “Il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tronasse a vivere da noi. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene”. Il figlio, però, ha un difetto: è un po’ tirchio.

