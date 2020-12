Maria De Filippi, Uomini e Donne/ Gianluca lascia il trono: la reazione di lei…

Maria De Filippi stupisce tutti nell’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. La conduttrice ha sempre creato un rapporto con i suoi tronisti e anche con Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sophie Codegoni che, in occasione del compleanno della conduttrice, le hanno fatto recapitare dei fiori e una lettera. Consapevole di non essere riuscito a dare al programma le giuste emozioni, non riuscirà a trattenere le lacrime. Maria De Filippi, però, dimostrerà, ancora una volta, tutta la sua capacità di comprensione nei confronti delle persone. La conduttrice, infatti, spiegherà a Gianluca che i sentimenti non nascondo a comando e lo esorterà a non preoccuparsi per come è andato il suo percorso all’interno del programma. La conduttrice, dunque, apprezzerà la sincerità di Gianluca De Matteis.

MARIA DE FILIPPI, NESSUN SALUTO CON GIANLUCA DE MATTEIS

Nessun saluto tra Maria De Filippi e Gianluca De Matteis. Il tronista romano saluterà il pubblico di Uomini e Donne, ma anche i suoi compagni d’avventura Davide e Sophie e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra il tronista e gli altri presenti in studio ci saranno i classici saluti. La stessa cosa non accadrà con Maria De Filippi che, non avendo la mascherina con sè, spiegherà al tronista di non poterlo salutare. Nessun problema, tuttavia, per la conduttrice che accetterà senza problemi la scelta di Gianluca che lascerà così lo studio da single continuando a cercare l’amore nella vita di tutti i giorni.



