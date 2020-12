Maria De Filippi, Uomini e Donne/ La sorpresa dei tronisti per il compleanno…

Maria De Filippi spiazzata da un gesto dei tronisti Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata di oggi è stata registrata lo scorso 5 dicembre, giorno del compleanno della conduttrice che, in studio, riceverà una gradita sorpresa. Se in occasione del compleanno di Tina Cipollari era stata Maria a spiazzare la bionda opinionista con una torta in studio, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, sarà lei a ricevere un gradito omaggio dai tre tronisti che non perdono occasione per ringraziarla per l’appoggio, il sostegno e l’opportunità che gli ha offerto. Solitamente schiva e riservata, come reagirà Maria De Filippi di fronte al gesto dei tronisti?

REGALO DI COMPLEANNO PER MARIA DE FILIPPI

Maria De Filippi ha festeggiato il suo compleanno nello studio di Uomini e Donne. Il momento sarà trasmesso nella puntata in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Per augurare buon compleanno alla padrona di casa, i tronisti Sophie, Gianluca e Davide le regaleranno dei fiori emozionando la conduttrice. Non mancheranno, naturalmente, gli applausi di tutto lo studio insieme agli auguri. Sarà un momento speciale per la conduttrice. Sui social, così, sale l’attesa del pubblico, curioso di scoprire quale sarà la reazione della De Filippi di fronte ai festeggiamenti che le saranno riservati in studio.



