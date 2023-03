Maria De Filippi: “Uomini e Donne programma trash? Non me ne frega niente”/ Critica e sfogo, web spiazzato!

Maria De Filippi e lo sfogo dopo la ‘cacciata’ di Desdemona Balzano a Uomini e Donne

Non è cosa insolita che nello studio di Uomini e Donne vengano smascherati dame o cavalieri con intenzioni non genuine. C’è chi vi partecipa con l’intenzione di sfruttare la visibilità che lo show regala, sfruttandola poi sui social o per un proprio rendiconto. In tanti anni Maria De Filippi si è perciò ritrovata a ‘cacciare’ vari volti, anche noti, del programma, di fronte a segnalazioni inconfutabili. È quanto accaduto anche di recente con Desdemona Balzano, la dama incastrata da alcuni messaggi audio che Gianni Sperti ha avuto modo di ascoltare in studio.

Anastasia: "Carcere va abolito, è fallimento"/ Spataro: "Giustizia sarebbe fai da te"

In uno di questi la dama ha definito Uomini e Donne un ‘programma trash’, affermazione che ha scatenato le ire di Gianni Sperti ma non quelle di Maria De Filippi. Con grande calma ed esperienza, la conduttrice ha zittito polemiche e accuse con una risposta che ha conquistato gli applausi del pubblico.

Maria De Filippi: “Uomini e Donne trash? Non mi interessa”, il web apprezza

“Uomini e Donne programma trash? Io lo faccio, non ho nessuno problema.” ha tuonato Maria De Filippi in studio. “Non ho trovato la parola offensiva. – ha ancora aggiunto – Non me ne frega niente davvero! Come se mi parlassi del nulla. Non mi offendo davvero.” La conduttrice, che di recente ha dovuto affrontare la morte del marito Maurizio Costanzo, ha quindi tagliato corto, sottolineando che altre sono le cose importanti a cui dare peso: “Non voglio perdere tempo nel parlare di qualcosa di cui non mi interessa nulla. Non mi sono sentita offesa sulla parola trash”. Una reazione che sui social è diventata virale, aumentando la già enorme stima del pubblico nei suoi confronti.

Mazza: "Presunzione d’innocenza e riparazione incompatibili"/ "Norma va ripensata"

Maria: “Gianni posso dirti una cosa? Non me ne frega niente” E PUNTO. #uominiedonne pic.twitter.com/DpKI0RENNt — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2023

LEGGI ANCHE:

CASO COSPITO/ Ecco perché la legge sulle Dat non può essere piegata al suo ricatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA