Maria De Filippi in vacanza con il figlio Gabriele e i suoi collaboratori: non solo mare per la conduttrice.

Maria De Filippi non si ferma mai e, anche in vacanza, è una vera macchina da guerra. Dopo aver seguito da vicino le registrazioni di Temptation Island 2025 che sta ottenendo un successo clamoroso, Maria De Filippi ha scelto il suo posto del cuore per rilassarsi ovvero Ansedonia dove era solita trascorrere le vacanze anche con Maurizio Costanzo. Oggi, sempre al suo fianco, c’è il figlio Gabriele che, per lei, è l’amore più grande ma anche un supporto nel lavoro. Gabriele, infatti, ha scelto di lavorare accanto alla madre ma lontano dai riflettori e anche in vacanza il lavoro è sempre presente.

In barca, accanto a Maria De Filippi, infatti, non c’è solo il figlio Gabriele ma alcuni dei suoi collaboratori e persone che grazie a lei hanno spiccato il volo nel mondo della musica come Giordana Angi e nella danza e nel mondo dello spettacolo come Giulia Stabile.

Maria De Filippi in vacanza con Raffaella Mennoia: a lavoro per Uomini e Donne?

Presenza fissa accanto a Maria De Filippi è sicuramente Raffaella Mennoia, da anni sua collaboratrice e che, oltre a lavorare a Uomini e Donne, si occupa anche delle altre produzioni della Fascino. Raffaella Mennoia, dopo Temptation Island, si sta godendo il mare proprio ad Ansedonia dove c’è anche la sorella dell’autrice, Rita.

Anche in vacanza, dunque, Maria De Filippi sceglie di circondarsi di persone con cui lavora da anni e che sono diventate ormai di famiglia. Tra un tuffo in mare e un momento di relax in spiaggia, per Maria De Filippi è anche l’occasione per sistemare gli ultimi dettagli della nuova stagione televisiva. Tra meno di un mese, infatti, lo studio di Uomini e Donne riaprirà ufficialmente i battenti per le prime registrazioni.