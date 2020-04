Maria de Filippi “Valentin fuori luogo ad Amici”/ “Soldi premio? Abbiamo detto no..”

Pubblicità

Ed eccoci qui ancora a parlare del terremoto Valentin, il ballerino di Amici 19 che non solo ha messo a soqquadro la vita di Francesca Tocca e il suo matrimonio con Raimondo Todaro, ma anche Maria de Filippi. Nella puntata del serale in cui Valentin ha preso di mira Jacopo dicendosi sicuro di vincere ma che, nonostante tutto, preferiva lasciare il programma, la stessa in cui la sanguinaria ha perso le staffe strigliandolo e cacciandolo dallo studio. Quel giorno ha segnato una vera e propria tempesta nella vita della conduttrice presa di mira sui social e accusata di fare da sempre il bello e il cattivo tempo della televisione e dei ragazzi che sono capitati nel suo programma alcuni con il ruolo di preferito e altri no finendo nel dimenticatoio in poco tempo. Intervista da Vanity Fair, Maria de Filippi spiega: “Lo rifarei tutta la vita, non mi sono mai pentita di quello che ho detto. So quanta gente ci tiene ad entrare nel cast di Amici e quanti ballerini grazie ad Amici hanno trovato lavoro: ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe”.

MARIA DE FILIPPI SVELA LA VERITA’ SU VALENTIN

Maria de Filippi ci tiene anche ad evidenziare il fatto che non c’è stata disparità di comportamento tra Valentin e Javier perché il secondo, a differenza del primo, ha espresso una sua opinione, discutibile, ma che è rimasta tale, mentre il ballerino latino americano è andato ben oltre: “Quando vai contro un altro ragazzo del programma, in questo caso Jacopo, e dici in modo presuntuoso che, qualora vincessi, te ne andresti, allora mi sembra fuori luogo”. La conduttrice poi rivela di non aver risentito Valentin, sottintendendo di non aver ricevute scuse, ma anche che lui ha parlato con gli autori solo per avere il premio che, però, non ha avuto: “Non lo ha avuto perché, al di là del fatto che pensasse di vincere, non lo avrebbe comunque ottenuto avendo scelto di autoeliminarsi con l’invito da parte mia a lasciare lo studio: non avendo sostenuto nessuna sfida, non gli spettava”.



