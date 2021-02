Maria De Filippi: “Veronica Ursida ha chiesto di tornare”/ A Uomini e Donne…

Rivelazione di Maria De Filippi su Veronica Ursida nella puntata di Uomini e Donne registrata lo scorso 20 gennaio e trasmessa oggi, mercoledì 3 febbraio. La conduttrice, durante un’infuocata discussione tra Giancarlo Cellucci e Aurora Tropea, accusata di parlare male del cavaliere sui social, ha svelato un retroscena su Veronica Ursida. Giancarlo Cellucci ha accusato Aurora di parlare male di lui sui social insieme a Veronica Ursida a cui è legata da un’amicia. “Tu e l’amica tua state sempre sui social”, afferma il cavaliere. “Quando parli dell’amica ti riferisci a Veronica?”, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa da Giancarlo che ha aggiunto di averla incontrata una volta. “Quando l’hai incontrata ti ha detto di comportarti bene”, spiega Aurora. Maria De Filippi, così, racconta il retroscena sull’ex dama.

GIANCARLO CELLUCCI: “VERONICA HA AVUTO QUELLO CHE VOLEVA”

Giancarlo Cellucci non nasconde il proprio fastidio nei confronti di Veronica Ursida e Aurora Tropea. “Veronica ha avuto quello che voleva perchè stiamo parlando tutti di lei”, afferma il cavaliere. “Veronica chiama sempre per tornare”, rivela Maria De Filippi. “Ha detto ad Aurora di restare in puntata. Veronica ti ha detto che, prima di Natale, avrebbe provato a rientrare in trasmissione“, aggiunge il cavaliere scatenando la rabbia di Gianni Sperti e Tina Cipollari che si scagliano contro Aurora Tropea. “Fai finire Giancarlo, non provare a girare la frittata”, afferma l’opinionista. “Veronica ha detto ad Aurora di non uscire dal programma perchè sarebbe rientrata. Veronica ha sempre chiesto di rientrare”, aggiunge Maria De Filippi



