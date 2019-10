Maria De Filippi vs Filippo Bisciglia/ Nuova lite ad Amici Celebrities? Tensioni in puntata…

Maria De Filippi è di nuovo nell’occhio del ciclone e questa volta il suo Amici Celebrities c’entra davvero poco. La conduttrice infatti è ancora al centro del gossip per quanto riguarda la mancata ospitata da Mara Venier, su cui continua a gravare un grande mistero. Perché la Rai ha bloccato la possibilità di ospitare a Domenica In la Queen più ambita del piccolo schermo? Anche se all’inizio si pensava che non ci fosse alcun collegamento fra la faida aperta che vede Milly Carlucci in scontro con Mediaset, Dagospia sembra più che sicuro che in realtà le cose stiano andando in modo diverso. Anzi, tutto partirebbe proprio dalla volontà della Carlucci di puntare il dito contro il programma della collega, per via di una forte similitudine con il suo Ballando con le Stelle. Da lì il veto dell’emittente pubblica di ospitare Alberto Urso nel salotto della Venier.

MARIA DE FILIPPI, L’INTERVENTO SU FILIPPO BISCIGLIA

Tutto ciò non ha toccato invece l’ospitata di Maurizio Costanzo, avvenuta la scorsa domenica, in cui a quanto pare erano pure previste ben due collegamenti telefonici proprio della De Filippi. L’okay dei vertici Rai ci sarebbe stato, ma questa volta a porre il veto sarebbe stata la diretta interessata. Per quale motivo Maria ha rifiutato il contatto con la Venier? Nell’ultima puntata di Amici Celebrities, Maria De Filippi ha fatto sentire la sua voce in uno dei momenti più caldi. Sono rare le occasioni in cui la conduttrice decide di non rimanere ai margini dello studio, anche se di solito è per presentare ospiti e spendere belle parole su qualcuno dei presenti. Questa volta però l’occasione è stata del tutto diversa, dato che nel mirino della padrona di casa è finito il beniamino Filippo Bisciglia. Ovvero colui che da anni, con qualche stop, conduce Temptation Island.

MARIA DE FILIPPI E LA DIFESA DEL CAST TECNICO

Il peccato del concorrente è da ricondurre ad alcune affermazioni poco professionali fatti ai danni del cast tecnico di Maria, colpevole di aver in qualche modo sabotato la sua esibizione. Filippo ha commentato con fare acido il presunto svantaggio, ma la De Filippi ha tuonato: “Ma grazie che vuol dire, perché va a finire che ci vogliamo bene e litighiamo in pubblico.Grazie di che?”. L’ex gieffino insomma l’ha fatta davvero grossa, tanto da spingere Maria a difendere le 300 persone che lavorano nel dietro le quinte e mostrare, dati alla mano, come non siano stati favoritismi nei confronti di Francesca Manzini.



