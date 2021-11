Maria De Filippi vs LDA: “Le p*lle dove le abbiamo?”/ Amici 2021: “Vai in sfida!”

Maria De Filippi all’interno della scuola di Amici 2021 ricopre il ruolo di mamma amorevole senza paura di essere dura, quando ritiene sia necessario, con tutti gli allievi, come ha fatto sul finire della puntata di domenica 21 novembre (andata in onda su Canale 5) nei confronti di LDA.

La rabbia della donna è partita durante la gara di canto, alla fine della quale LDA, dopo aver cantato It’s Oh So Quiet, sotto richiesta di Anna Pettinelli di sentire la voce del cantante senza autotune, è risultato essere tra gli ultimi in classifica e, di conseguenza, destinato alla sfida. A pesare sulle sorti del ragazzo è stato il giudizio dell’insegnante, che gli ha assegnato uno zero commentando in maniera dura: “Adesso basta! La tua voce mi uccide!”

Maria De Filippi su tutte le furie ad Amici 2021

La rabbia di Maria De Filippi ad Amici 2021 è nata dopo che Albe, vedendo i risultati della gara di canto, si è offerto di andare in sfida al posto del compagno: “Se fosse possibile, vorrei andare al posto di Luca in sfida. Lui ha fatto meglio di me, perciò non se lo merita”. La conduttrice dopo questa frase ha interpellato LDA: “Hai bisogno di Albe che si mette al posto tuo? E le pa*le nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida, ci vai. Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di che parlate?”

Maria De Filippi, dopo la critica a LDA, ha avuto parole dure anche per Albe: “Metti il tuo compagno in condizione di sembrare di avere paura della sfida e nella condizione di svilirlo”. All’interno dell’accesa discussione è intervenuta anche Lorella Cuccarini, che ha criticato la sua collega, dicendo: “Tu hai penalizzato un ragazzo per fare un dispetto a Rudy”.

