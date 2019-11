Maria De Filippi Vs Milly Carlucci/ “Amici Celebrities? Ha esagerato, Mara Venier…”

A settimane di distanza da quello che era diventato un vero e proprio caso mediatico, Maria De Filippi dice la sua sulla querelle con Milly Carlucci in merito ad Amici Celebrities. Per chi non lo ricordasse o non avesse seguito l’affaire, sembra proprio che la conduttrice di Rai1 aveva un po’ storto il naso quando nel prime time di Canale5 alcuni vip ballavano sul palco accanto a ballerini professionisti dicendo che era l’essenza di Ballando con le stelle e, quindi, violava qualche sorta di diritto. In un primo momento fu annunciata un’azione legale ma poi la stessa Milly Carlucci si ridimensionò e tutto finì così come era iniziato con tanto di video della conduttrice che cercava di chiarire la questione per uscire dal tunnerl di polemiche in cui era finita. Di sicuro la Carlucci non ha “diritti” se un vip balla con un ballerino professionista in tv e di questo Maria De Filippi ne è sicura.

MARIA DE FILIPPI RISPONDE A MILLY CARLUCCI E SUL PROGRAMMA DI MARA VENIER…

Lei stessa ne parla in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano in cui chiarisce il suo punto di vista prendendo ad esempio anche il nuovo programma di Mara Venier in onda a dicembre. In particolare, Maria De Filippi fa notare che “La porta dei sogni” è un people show molto simili a C’è Posta per Te ma non per questo ha annunciato azioni legali o diffide alla Rai e alla conduttrice che ne sarà al timone. Maria De Filippi dichiara a riguardo: “Sì, un po’ mi è dispiaciuto. Capisco che Milly difenda Ballando con le stelle che è il suo programma storico ma mi è sembrato esagerato contestare il ballo del vip con il professionista. Magari non lo aveva ancora visto e ora ha cambiato idea. Adesso Mara parte con un programma che si chiama ‘La Porta dei Sogni’…Non mi sognerei mai di dare mandato ad un avvocato di scrivere alla Rai o a Mara. Oltretutto Ballando con le stelle ha un titolare del format, se si fosse sentito leso avrebbe potuto difendersi“. Milly Carlucci tornerà sull’argomento? E come la prenderà Mara Venier alla luce di quanto ha detto l’amica e collega?

© RIPRODUZIONE RISERVATA