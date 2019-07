Maria De Filippi Vs Milly Carlucci/ “Lotta divertente. Quest’anno l’ho chiamata e…”

Una parentesi della lunga intervista rilasciata da Maria De Filippi alle pagine del settimanale Oggi è dedicata allo scontro televisivo annuale con Milly Carlucci. Quello tra Amici da una parte e Ballando con le stelle dall’altro è ormai lo storico scontro del sabato sera, che appassiona i telespettatori ogni anni. Questo, in particolare, ha visto la De Filippi in particolare difficoltà contro il competitor Rai. Le parole della conduttrice per la collega sono però di profonda stima: “E’ una grandissima professionista – ammette la De Filippi – con un programma che cura dall’inizio alla fine, dai piccoli ai grandi dettagli. Ha una grande squadra e si dedica al programma come fosse suo figlio, se lo studia, se lo costruisce dentro: ogni anno c’è una storia d’amore fantastica, o qualche altra vicenda che avvince il pubblico.”

Maria De Filippi: “Milly Carlucci? È molto capace, devo ammetterlo”

Per Maria De Filippi, dunque, lo scontro tra Amici e Ballando con le stelle è così avvincente perché anche dall’altra parte c’è una conduttrice molto valida, che conosce bene il suo lavoro. “E’ molto capace, glielo riconosco. – continua la De Filippi alle pagine del settimanale Oggi – La nostra è una lotta divertente. Quest’anno ci siamo scambiate messaggi”. Tuttavia ammette che, durante l’anno, ci sono stati tra loro contatti: “Se l’ho chiamata io quest’anno? Sì, certo, perché smentirlo? – confessa ancora Maria, per poi concludere – Alzo spesso il telefono con le mie colleghe per chiarire certe questioni.” E chissà che il prossimo anno la sfida non diventi ancora più avvincente dell’ultima…

