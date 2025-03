Classe 1967, Maria De Luca è la moglie di Gabriele Cirilli. Il noto comico si è sempre dichiarato innamoratissimo della donna, conosciuta quando aveva solo 14 anni. In passato è stata una farmacista, ma poi ha lasciato il lavoro per dedicarsi completamente al teatro, la sua grande passione che coltiva anche grazie al lavoro di Gabriele Cirilli. Come abbiamo accennato, la loro relazione inizia quando i due erano ancora adolescenti. Si sono visti per la prima volta tra i banchi del liceo e compiuti i diciotto anni hanno iniziato a frequentarsi.

“La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco“, ha spiegato il comico a Grand Hotel. Da quel momento si è innamorato di lei, e ormai sono più di trent’anni che i due sono innamorati l’uno dell’altra. “Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria“. Dal loro amore è nato il figlio Mattia nel 2001, che oggi studia all’università.

Più volte, Gabriele Cirilli ha raccontato quanto sia importante sua moglie Maria De Luca, e quanto lei lo abbia aiutato a superare la depressione in un momento in cui doveva affrontare moltissimi provini e con difficoltà economiche. Ecco cos’ha raccontato: “Eravamo sposati e io l’aspettavo a casa. Erano i primi tempi dei numerosi provini, con pochi soldi a disposizione e tutte le difficoltà legate a realizzare un sogno“. Successivamente, la moglie ha deciso di abbandonare il suo lavoro di farmacista per poi partire insieme a lui per Milano, dove ci sono molte più opportunità a livello lavorativo nel mondo del teatro.