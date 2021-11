Maria De Luca e Mattia, moglie e figlio Gabriele Cirilli/ Lui: “mi dà la gioia vera”

Maria de Luca e Mattia sono la moglie e il figlio di Gabriele Cirilli. Un grande amore quello tra il comico e la donna a cui è legata da tantissimi anni. La coppia ha superato diversi momenti di difficoltà come quando il cabarettista ha vissuto una forte depressione dovuta a dei problemi di tipo economico, ma per fortuna accanto a lui c’è sempre stata Maria: la donna e compagna della sua vita. “Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela” ha raccontato il comico e cabarettista di diversi programmi televisivi di successo come Zelig e Tale e Quale Show .

Maria, infatti, è stata proprio una salvezza per Cirilli, la sua ancora a cui aggrapparsi nei momenti di grande difficoltà. In particolare il comico ha vissuto un periodo critico dal punto di vista economico che l’ha fatto cadere nel vortice della depressione da cui è uscito anche grande al supporto incondizionato della moglie.

Maria De Luca e Gabriele Cirilli: dal primo incontro all’amore

Maria De Luca e Gabriele Cirilli sono innamorati come il primo giorno. Il comico e cabarettista quando si ritrova a parlare della sua vita privata non perde occasione per sottolineare quanto la moglie sia stata fondamentale nella sua vita. In particolare durante un’intervista ha ricordato il primo incontro con Maria: “la prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”.

Un incontro che nessuno dei due ha dimenticato, visto che dalla quella prima volta non si sono mai più persi di vista. Anzi la coppia ha cominciato a conoscersi e frequentarsi e poi è scattato l’amore. Un amore suggellato anche dalla nascita di Mattia, nato nel 2001.



