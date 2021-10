Maria De Luca e Mattia, moglie e figlio Gabriele Cirilli/ “Quando ci siamo visti…”

Maria de Luca è la moglie del comico Gabriele Cirilli. Oltre ad essere la sua dolce metà, Maria è un punto di riferimento per il compagno, sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Come ha più volte ribadito il cabarettista di Zelig, Maria è stata una vera salvezza per lui, in quanto l’unica a sostenerlo nei momento più difficili e complicati della sua esistenza. Da giovane, infatti, Gabriele Cirilli ha dovuto fare i conti con un periodo di depressione dovuto a problemi di origine economica.

Gabriele Cirilli e la depressione/ “Mia moglie mi ha salvato, mi manteneva e...”

“Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”, ha raccontato lui.

Maria de Luca, moglie di Gabriele Cirilli: il primo incontro tra i banchi di scuola

I due si sono conosciuti nei banchi di scuola, quando erano giovanissimi. Da allora non si sono mai più lasciati e oltre ad arrivare a pronunciare il fatidico sì, hanno messo al mondo un figlio di nome Mattia, che oggi ha vent’anni. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”. Come abbiamo detto nel 2001 Maria De Luca è diventata mamma del piccolo Mattia che insieme a Gabriele rappresenta a tutti gli effetti il centro del suo mondo.

Gabriele Cirilli/ "Gigi Proietti? Tutto quello che so lo devo a lui, ma tutto"

LEGGI ANCHE:

Maria De Luca, moglie Gabriele Cirilli/ Lui: "È la donna che mi dà gioia vera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA