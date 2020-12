Maria De Luca, moglie di Gabriele Cirilli/ Lui: “Sono 35 anni che sto con lei”

Maria De Luca è la moglie di Gabriele Cirilli: 35 anni d’amore e un figlio. Una storia d’amore importante quella nata tra il comico e conduttore e la donna che, proprio per lui, ha deciso di lasciare il suo lavoro. Maria è la compagna di vita di Gabriele Cirilli, il comico ed imitatore conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno degli indiscussi protagonisti di diverse edizioni di “Tale e Quale Show”, il varietà di successo di Carlo Conti. Maria e Gabriele sono sposati da 25 anni, ma in realtà si conoscono da molto tempo prima. I due si sono conosciuti giovanissimi: primi 10 anni di fidanzamento e poi 25 anni di matrimonio per un totale di 35 anni di vita insieme. Per Cirilli la moglie è la sua ancora di salvezza, il porto sicuro dove attraccare nei momenti di smarrimento e difficoltà.

Gabriele Cirilli: “mia moglie Maria De Luca è una donna eccezionale”

Proprio Gabriele Cirilli ha raccontato che la moglie Maria De Luca gli è stata accanto in un momento molto difficile della sua carriera in cui le cose non andavano nel verso giusto al punto che non riusciva nemmeno a pagare il fitto di casa. Per fortuna quel periodo no è passato visto che oggi Gabriele Cirilli è sulla cresta dell’onda grazie anche al supporto dell’amico Carlo Conti. Parlando proprio della moglie, Cirilli ha detto: “ha lasciato il suo lavoro per seguire me. È una donna eccezionale”. Non solo, durante una lunga chiacchierata con Caterina Balivo a Vieni da me ha aggiunto: “sono 35 anni che sto con lei. Sono tanti. Tutti i giorni io le porto una rosa a casa. Romantico? No, ho scoperto che è allergica”. Il comico ha paragonato la sua storia d’amore con Maria a quella di Lino Banfi con la moglie: “Lui ha una storia simile alla mia, fa tenerezza. Cresci insieme ad una persona, la conosci perfettamente”.



