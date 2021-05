Maria De Luca, moglie Gabriele Cirilli/ Lui: “È la donna che mi dà gioia vera”

Maria De Luca è la moglie di Gabriele Cirilli, il comico e volto noto di tanti programmi di successo di Rai1. Un grande amore quello nato tra i due con Gabriele Cirilli che, emozionato, parlando della moglie ha raccontato: “lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

Gabriele Cirilli/ "Gigi Proietti? Tutto quello che so lo devo a lui, ma tutto"

Il primo incontro tra i due è avvenuto quando erano due ragazzini tra i banchi di scuola. Avevano 14 anni circa e da quel momento non si sono mai lasciati: la loro storia adolescenziale, infatti, è sbocciata in qualcosa di più profondo visto che dopo alcuni anni si sono fidanzati ufficialmente fino alla decisione di unirsi in matrimonio. Il primo incontro ancora oggi è rimasto impresse nella mente del simpaticissimo attore e comico che, durante un’intervista, ha raccontato: “la prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito”.

Gabriele Cirilli: "Flavio Insinna un vero amico"/ "Siamo la prima coppia di fatto..."

Gabriele Cirilli e la moglie Maria De Luca: “Sono passati 32 anni “

Gabriele Cirilli e la moglie Maria De Luca sono più innamorati che mai. La coppia è felicemente sposata da tantissimi anni, anche se il loro amore è nato quando erano entrambi due ragazzi. Il comico, ricordando il primo incontro con la donna della sua vita, ha rivelato: “sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”. La coppia nel 2001 ha avuto anche un figlio di nome Mattia ed oggi sono più innamorati che mai come ha confermato il comico: “sono 35 anni che sto con lei. Sono tanti, tutti i giorni io le porto una rosa a casa. Romantico? No, ho scoperto che è allergica”.

LEGGI ANCHE:

GABRIELE CIRILLI/ “Gigi Proietti il mio secondo papà, sua morte? Non ci credo ancora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA