MARIA DE LUCA, MOGLIE GABRIELE CIRILLI/ Non solo compagna di vita, è anche manager…

Maria De Luca è il volto che c’è dietro Gabriele Cirilli: i due sono sposati da diversi anni e il loro amore è più solido che mai. Lo dimostra il fatto che i due abbiano deciso anche di condividere il lavoro: negli anni, Maria è diventata persino la manager dell’artista e non si è limitata a incarnare il ruolo di moglie. Sempre pronta a prendere le sue difese, l’anno scorso la De Luca ha fatto sentire la sua voce durante la bagarre fra il marito e l’Associazione Insieme Semplicemente, che in passato ha organizzato il Premio Ovidio invitando proprio Cirilli. Qualcosa però è andato storto, tanto che il Presidente dell’Associazione parrocchiale, Anselmo Colarossi, ha sottolineato che il comico non avrebbe dovuto ricevere compenso per la serata. Maria allora è scesa in piazza e ha mostrato i documenti che affermano il contrario: “Per giustificare il ritardo increscioso ci ha sempre detto che la Carispaq non lo aveva ancora pagato e che a costo di togliersi i soldi dalle sue tasche Gabriele avrebbe avutro quanto pattuito”, ha dichiarato a Rete Abruzzo. Il pagamento di 6.500 euro poi c’è stato, ma questo non ha impedito a Maria di voler procedere con mezzi legali per ottenere giustizia.

MARIA DE LUCA, MOGLIE GABRIELE CIRILLI

Maria De Luca appare poco spesso sui profili social del marito Gabriele Cirilli, ma il suo lavoro dietro le quinte è impeccabile. Diversi anni fa il comico navigava in cattive acque e la moglie non ha mai smesso di credere in lui, di sostenerlo perchè non perdesse la voglia di condividere il proprio talento. Maria alla fine ha avuto ragione e lo dimostra il successo che Cirilli ha ottenuto con i suoi tanti personaggi. Scopriamo poi dal profilo Instagram di Gabriele che in casa è Maria la cuoca di famiglia. Lo scorso mese, i due si sono mostrati insieme in video per una breve gag a due. Il comico ha presentato ai fan una teglia di parmigiana di cui si è preso il merito. Maria però è intervenuta per sottolineare di essere stata lei a cucinare la pietanza. “Sono uscita dalla quarantena”, ha detto poi. “Si è fatta pure la tinta”, ha ribattuto il marito. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Gabriele Cirilli sarà invece ospite di Una voce per Padre Pio, in onda nella prima serata di Rai 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA