Nata in Canada, a Montreal, Maria Di Biase è un’attrice e comica molto stimata. Dopo il trasferimento in Italia, a Bonefro, dove ha passato l’adolescenza, ha passato gli anni dell’università a Bologna, dove ha studiato matematica. Proprio lì ha conosciuto, durante una lezione di teatro (che in quel momento rappresentava solamente un passione), Corrado Nuzzo, che poi è diventato suo compagno di vita ma anche di lavoro. I due hanno iniziato a collaborare anche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, formando una coppia di successo, il duo “Nuzzo e Di Biase”.

Vari i programmi ai quali i due hanno partecipato, su tutti la Gialappa’s Band, che è valsa ad entrambi la notorietà. Nel 2009 Maria Di Biase ha vestito i panni di Svetlana nel film comico La Matassa di Ficarra e Picone, facendosi conoscere anche sul grande schermo. Da lì sono arrivati altri film ancora, come Amici come noi di Pio e Amedeo. Nel 2017, invece, ha diretto il primo lungometraggio insieme a Corrado Nuzzo, il suo compagno. Nel 2018 i due hanno preso in mano anche una trasmissione radio, su Radio 2.

Maria Di Biase, chi è: l’amore con Corrado Nuzzo e quella proposta inaspettata

L’amore tra Maria Di Biase e Corrado Nuzzo va avanti da tantissimi anni. I due si sono conosciuti negli anni Novanta a Bologna, durante una lezione di teatro. Lei, che in Emilia Romagna studiava matematica, era appassionata appunto di teatro e aveva iniziato a frequentare questo corso dove ha conosciuto quello che poi è diventato il compagno della sua vita. I due si sono avvicinati sempre più fino a quando tra loro non è scoppiato l’amore.

La coppia non è sposata e non ha figli. In realtà tempo fa è arrivata anche la proposta: Corrado si è inginocchiato ma Maria è scoppiata a ridere, rispondendo “Tu sei pazzo”. Una reazione che di certo Nuzzo non si aspettava. L’amore, però, è proseguito e i due sono più felici che mai dopo tanti anni insieme. “Ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e poi amanti. Io sono stata l’amante fissa, Corrado cambiava le fidanzate ma io rimanevo l’amante fissa“ ha raccontato qualche tempo fa Maria Di Biase parlando dell’amore con il compagno.

