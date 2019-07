MARIA DI BIASE/ “Io e Corrado Nuzzo prima eravamo amici” (Improvviserai)

Maria Di Biase è tra le protagoniste di “Improvviserai“, il nuovo programma condotto da Ale e Franz in partenza da giovedì 18 luglio 2019 in prima serata su Rai2. L’attrice e comica, conosciuta dal grande pubblico come partner di Corrado Nuzzo, è pronta a separarsi per la prima volta dal compagno per partecipare al nuovo show ispirato al format tedesco “Schillerstraße”. Un rapporto, quello con Nuzzo, che è nato nel tempo come hanno raccontato in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Tutto è nato in occasione della commedia teatrale “Gli impiegati dell’amore” commedia francese premiata oltr’Alpe con il Biglietto D’Oro in cui si parla tra le tante cose anche la prima volta dei protagonisti. Parlano di prime volte, l’attrice ha detto: “la prima volta, perfetta? Mi manca“. Poi ha raccontato nello specifico della scena: “Silvia e Michele lavorano assieme da molto tempo, ma non si sono mai visti con l’occhio dell’amore. È una scena molto bella, delicata, assolutamente non volgare”.

Maria Di Biase: “Con Nuzzo ci siamo incontrati tramite amici”

Una scelta non casuale per Nuzzo e di Biase quella di portare in teatro la commedia “Gli impiegati dell’amore”. “Abbiamo scelto di portare in teatro questa piece forse proprio per questa scena” ha precisato Corrado Nuzzo, che con Maria ha un rapporto che è andato ben oltre quello lavorativo. A raccontarlo la bravissima attrice e comica che, dalle pagine di Vanity Fair, ha raccontato: “ci siamo incontrati tramite alcuni amici comuni e dopo due anni è scattato l’amore. È stato un avvicinarsi lento”. La comica ha poi parlato del perchè con Nuzzo hanno pensato di portare in scena i problemi di coppia e il contrasto uomo-donna: “sicuramente la donna è più passionale, pretende tutto, vuole sempre avere ragione, si pone come colei che detiene la verità”. Non solo, Maria Di Biase ha sottolineato come in un rapporto l’odio giochi un ruolo determinante: ” è proprio il collante, senza odio non c’è coppia che tenga”.

“Con Corrado Nuzzo crediamo in una forma di famiglia non per forza di sangue”

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo hanno anche debuttato nel mondo del cinema con la pellicola “Vengo anch’io” con cui hanno vinto il Premio del Pubblico durante l’Ortigia Film Fest. Un film d’amore che la coppia di comici e attori hanno raccontato così: “crediamo in una forma di famiglia che non è necessariamente di sangue ma è bello avere accanto a sè le persone giuste perchè se le hai anche in un momento di disperazione riesci a trovare la strada”. La Di Biase ha poi precisato come i personaggi presenti nel film non cambino più di tanto: “non fanno un percorso emotivo enorme rimangono più o meno i personaggi di partenza l’unica modifica che hanno è l’incontro rimangono squilibrati però insieme riescono a sognare una vita diversa anche perchè non è che uno deve cambiare, noi non crediamo nel cambiamento ma siamo convinti che negli incontri giusti ognuno può trovare la sua dimenzione e stare bene così com’è”.



