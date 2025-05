Chi è la compagna di Roberto Saviano? Non sono molte le informazioni riguardanti la vita privata del noto scrittore e sceneggiatore, visto che da anni come noto è chiamato a vivere sotto scorta per via delle minacce ricevute ormai diversi anni fa. Fin da quando aveva solamente 26 anni la vita di Roberto Saviano è stata stravolta e dunque non è facile reperire informazioni sulle questioni private, ma a quanto risulta pare che lo scrittore sia fidanzato con Maria Di Donna da diverso tempo. Ex cantante dei 99 Posse, sarebbe lei la donna che ha rubato il cuore a Roberto Saviano. Una relazione che sarebbe sbocciata nel 2021, mentre non è dato sapersi se la coppia abbia figli. Nativa di Torre del Gregoraci, Maria Di Donna ha poi studiato a Londra, città nella quale si è formata ed è cresciuta dal punto di vista musicale.

Maria Di Donna, lungo la sua carriera artistica, ha pubblicato 4 album da solista, che vanno a sommarsi agli altri 4 dei 99 Posse, oltre ad altre svariate collaborazioni messe insieme nel corso degli anni.

Maria Di Donna e Roberto Saviano in crisi? La confessione dello scrittore

Nel corso di una recente intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Roberto Saviano ha voluto lanciare un campanello d’allarme. E non è da escludere che lo scrittore abbia ricominciato anche dal punto di vista sentimentale. “Soprattutto per l’amore. Quando voglio bene a una persona, quando una persona mi vuole bene, il rapporto è sabotato. Lei ti saluta, esce, e tu resti chiuso. E non è colpa di chi esce, anzi nessun sentimento sopravvive alla gabbia” ha rivelato lo scrittore mettendo dunque in dubbio la sua relazione con Maria Di Donna.

Chissà che non sia giunta al capolinea la storia tra Roberto Saviano e Maria Di Donna, lo scrittore è tornato a denunciare le sue condizioni di vita da ‘recluso’, ammettendo tutte le difficoltà che gli impongono di vivere in maniera complicata e di dover spesso rinunciare ai sentimenti.