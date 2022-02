Maria Di Donna (Meg), compagna Roberto Saviano/ Ex cantante 99 Posse, ora solista

Chi è Maria Di Donna (Meg)?

Maria Di Donna, in arte Meg, è la compagna di Roberto Saviano: lo scrittore sarà ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 per recitare un monologo sul tema della strage di Capaci. La donna è un volto noto del mondo della musica, dato che in passato è stata la cantante dei 99 Posse e successivamente, dopo lo scioglimento della band nel 2005, ha dato inizio alla carriera da solista. L’ultimo singolo pubblicato risale al 2015.

Con i 99 Posse la cantante, fino agli anni Novanta, ha pubblicato quattro album, l’ultimo dei quali dal titolo “Cortocircuito”. Parallelamente portava avanti delle collaborazioni con artisti di spicco della scena musicale partenopea, tra cui in particolare gli Almamegretta. Dopo avere abbandonato la band d’esordio, si è fatta spazio da sola nel panorama italiano. Tante le collaborazioni a cui ha preso parte negli anni Duemila: tra le più note quelle con Colapesce, i Subsonica, Clementino ed Elio. In passato la quarantanovenne ha anche recitato insieme a Raiz e Caparezza nel film “Tree’r Us”.

Maria Di Donna (Meg), compagna Roberto Saviano: la relazione tra scrittore e cantante

Maria Di Donna, in arte Meg, è conosciuta, oltre che per la sua carriera musicale, anche per essere la compagna di Roberto Saviano. I due sono uniti da tempo, ma per molti anni hanno tenuto la loro relazione nascosta per motivi di sicurezza: è per questa ragione che non si sa la reale data della nascita della storia d’amore, ma probabilmente risale a oltre dieci anni fa.

La cosa certa è che la coppia è legata da un profondo sentimento verso la propria terra, ovvero quella partenopea: si battono, in modi diversi, per la verità e la correttezza. In questi anni hanno convissuto un po’ a Roma e un po’ a New York insieme alla figlia della cantante, ma non hanno mai dimenticato Napoli, la loro città di origine. Non si sono però mai sposati.

