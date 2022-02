Maria di Donna (Meg), compagna Roberto Saviano/ Un amore vissuto lontano dal gossip

Maria di Donna, conosciuta con il nome di Meg, è la compagna di Roberto Saviano. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico quello tra la cantante e il giornalista. Lo scrittore, conosciuto in tutto il mondo per il best seller “Gomorra”, in seguito alle rivelazioni inserite nel volume vive dal 2006 sotto scorta. Il motivo? Saviano è stato minacciato dai clan camorristici di morte in seguito al suo operato e ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una manifestazione a favore della legalità a Casal di Principe. Lo scrittore è molto restio a parlare della sua vita privata e sentimentale, ma da diverso tempo è felicemente fidanzato con una donna davvero speciale.

Si tratta di Maria Di Donna, una cantante conosciuta dal grande pubblico con il nome di Meg. I due hanno tantissime cose in comune: a cominciare dalle origini visto che entrambi sono campani. Lui è nato a Napoli, mentre lei a Torre del Greco ed entrambi hanno un legame davvero speciale con la propria terra. Non solo, i due hanno un grande amore per la verità che hanno cercato sempre di rivelare nel proprio lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Chi è Maria Di Donna, la fidanzata di Roberto Saviano

Ma chi è Maria Di Donna, la fidanzata di Roberto Saviano? In molti la ricorderanno come la voce dei 99 posse, band di successo degli anni Novanta. La cantante, nata e cresciuta a Torre del Greco, sin da giovanissima si è appassionata alla musica in particolare alle canzoni di protesta. Crescendo si è trasferita a Napoli dove ha studiato presso la Facoltà di Lettere all’Università. Proprio durante l’occupazione della facoltà di Lettere ha conosciuto i 99 Posse entrando nella band.

Con i 99 Posse hanno pubblicato diversi album di successo realizzando anche diversi tour. Da “Incredibile Opposizione”, “Cerco tiempo” fino a “Corto circuito”. Nel 2005 la band ha deciso di sciogliersi, ma nel 2009 sono tornati insieme, ma questa volta senza Meg. La cantante, infatti, ha proseguito una carriera da solista.

