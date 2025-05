Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale: dal primo incontro al dramma dell’aborto

Presente del cast di Ballando con le stelle prima come maestro e poi come opinionista fin dalla prima edizione, e vincitore in coppia con Hoara Borselli, Simone Di Pasquale è ospite della puntata di oggi de La volta buona. Il ballerino è ormai un volto noto televisivo molto seguito ed amato ed anche della sua vita privata si sa molto. La compagna di Simone Di Pasquale è Maria Di Stolfo, chi è? Pugliese e più precisamente originaria di Ischitella è un insegnante di scuola elementare. Prima di conoscere il ballerino ha avuto una relazione e un figlio Tiziano che oggi ha 12 anni.

Luca Dondoni: “Eurovision 2025? La 2a semifinale un disastro totale”/ “Ascoltato ciofeche, Lucio Corsi…”

Incontro tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo avviene nel 2018 ma non è un colpo di fulmine, i due prima sono diventati amici e solo successivamente hanno iniziato a frequentarsi. L’amore è sbocciato dopo ed i due hanno avvertito fin da subito la volontà e il desiderio di formare una famiglia. Tuttavia la prima gravidanza non è andata a buon fine e Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo hanno vissuto il dramma dell’aborto. “Durante la seconda ecografia abbiamo scoperto che il cuoricino del nostro piccolo aveva smesso di battere.” ha confessato il ballerino in un’intervista.

Rosanna Fratello: “Ornella Vanoni? Ognuno dovrebbe farsi i fatti propri”/ “Loretta Goggi ha detto di tutto”

Simone Di Pasquale e la compagna Maria Di Stolfo: “Dopo nostro figlio Gabriele pronti a sposarci”

Dopo il dolore per l’aborto, Maria Di Stolfo, la compagna Simone Di Pasquale resta di nuovo incinta e questa volta per fortuna la gravidanza procede per il meglio e nel 2023 il ballerino e la compagna diventano genitori del piccolo Gabriele che oggi ha due anni. Il coreografo spesso sui suoi social condivide sprazzi di quotidianità con la sua famiglia, formata dalla fidanzata, dal loro figlio e da Tiziano, il primo figlio della donna, con cui ha un bellissimo rapporto. Ed adesso, Simone e Maria sono pronti al grande passo del matrimonio: “Maria mi dice: “Amore, prima di mettere al mondo un altro bambino sposiamoci.”