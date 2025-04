Simpatico siparietto a tinte rosa oggi a La Volta Buona con protagonisti Simone Di Pasquale e la sua compagna Maria Di Stolfo; una coppia che viaggia su binari felici da tempo e che ha suggellato il proprio amore con la nascita di un figlio. Eppure, il grande passo del matrimonio sembra ad oggi ancora un miraggio; entrambi hanno scherzato sul tema nel salotto di Caterina Balivo con la donna che ha simpaticamente spiegato da dove nascono le resistenze alle nozze: “Sono stata sposata in passato e non è andata bene, all’inizio ho quindi detto: ‘Basta matrimonio’, in questo modo però mi sono data la zappa sui piedi perchè adesso è lui che non vuole saperne…”.

Per un attimo, Maria Di Stolfo – compagna di Simone Di Pasquale – pensava fosse arrivato il momento della proposta: un anello poggiato nella culla del figlio appena nato, lei in attesa della richiesta da un momento all’altro ma in realtà non era altro che un regalo per la nascita del bambino. Interviene dunque il maestro di ballo che spiega: “Io credo più nel rapporto vero, non c’è nulla che mi spaventa anche perchè abbiamo un figlio che è un impegno forse ancora maggiore del matrimonio. Lei poi adesso dice sposiamoci però appena faccio qualcosa mi dice: ‘ti lascio’, è un po’ confusa…”.

Simone Di Pasquale e la compagna Maria Di Stolfo, il matrimonio è un miraggio?

Non ci sta Maria Di Stolfo – compagna di Simone Di Pasquale – che alle parole del ballerino a La Volta Buona replica per le rime, chiaramente sempre con il sorriso e con ironia: “Sei tu ad essere confuso!”. Interviene anche Caterina Balivo che con la sua solita sagacia commenta i ‘timori’ del maestro di Ballando con le stelle: “Ma anche dopo il matrimonio ci si può lasciare, c’è sempre la via di fuga: il divorzio”. Ilarità in studio alla battuta della conduttrice, compresa la coppia che chissà che dopo questo siparietto non inizi a valutare sul serio la possibilità di compiere il grande passo del matrimonio.