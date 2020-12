Maria di Zoglio, chi è?/ Possibile vincitrice di Bake Off Italia 2020 e…

Maria di Zoglio è la possibile vincitrice di Bake Off Italia 2020?

Chi è la possibile vincitrice di Bake Off Italia 2020? Maria di Zoglio, almeno secondo quello che si legge tra i commenti social alla trasmissione di Benedetta Parodi ormai agli sgoccioli. La finalissima decreterà il vincitore di questa edizione segnata dal distanziamento sociale e dal Coronavirus, ma che ha saputo mettere insieme una squadra di concorrenti che ci hanno regalato emozioni e lacrime. Maria ha avuto modo di districarsi tra cioccolate, creme e dolci francesi stappando un biglietto per la finalissima che questa sera la vedrà scontrarsi con Philippe, Sara e Monia. Chi la spunterà? Sarà l’unico maschietto presente nell’ultima puntata o toccherà alla bella Maria? I fan sperano che sia lei a vincere per via dell’impegno profuso e del rispetto che ha avuto per giudici e compagni in queste settimane ma solo questa sera scopriremo la verità, quando i finalisti affronteranno le ultime prove.

Ma chi è Maria di Zoglio di Bake Off Italia 2020?

Ma chi è Maria di Zoglio finalista di Bake Off Italia 2020? La giovane originaria di Piedimonte Matese vive in provincia di Caserta, ha 26 anni, e dal 2008 al 2013 ha frequentato l’ISISS G. Marconi della sua città. La sua è stata un’esperienza arrivata in corso d’opera visto che Maria è arrivata nel programma solo dopo il ritiro obbligatorio da parte di Peperita e nel suo video di presentazione ha subito dato battaglia ai suoi rivali al grido di: “Vincerò Bake Off perché sono testarda e determinata”. Alla fine sembra che ce l’abbia fatta davvero visto che in queste settimane è riuscita a spuntarla arrivando fino alla finalissima. E la sua vita privata? Maria di Zoglio è fidanzatissima con il suo bel Mario Natale con il quale ormai sta insieme da sei anni, almeno da quanto si evince dai social visto che lei non ha mai parlato di lui nel programma.



