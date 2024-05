Maria e Enzo Paolo Turchi, figlia e marito Carmen Russo/ “Il nostro più grande successo di vita”

Carmen Russo è una mamma e moglie felice. Nella sua vita, infatti, ci sono la piccola figlia Maria e il compagno e marito Enzo Paolo Turchi. Una bella storia d’amore quella nata tra i due che si sono conosciuti tantissimi anni fa prima del grande successo di Drive In. La coppia è felicemente innamorata e sposata da 40 anni e per tanto tempo hanno provato ad avere un figlio che non arrivava mai. Così ad un certo punto hanno deciso di ricorrere ad una serie di cure per realizzare il loro sogno di vita: un figlio. Un percorso che è stato anche criticato e battuto in prima pagina per via dell’età dei due genitori: Carmen più di 53 anni ed Enzo Paolo più di 63 anni. La ballerina e showgirl ha sempre difeso la sua scelta di donna e mamma dicendo: “non è che mi sono svegliata a 50 anni. Ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà”.

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ La crisi li ha fortificati? "Mai pensato di lasciarci ma..."

Dopo una serie di tentativi andati tutti a male, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno deciso di farsi aiutare dalla scienza con delle cure ad hoc durate diversi anni. Alla fine è arrivata la loro gioia più grande: la figlia Maria. Una bimba che ha cambiato le loro vite, una scelta che la Russo rifarebbe ancora. “Lo rifarei immediatamente” ha detto la ballerina.

Maria, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi nata con fecondazione assistita/ "Dono di Dio"

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? La storia d’amore e la figlia Maria

La nascita di un figlio ti cambia la vita per sempre. Lo sanno bene Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che sono diventati genitori della figlia Maria in età adulta. “Per me è stato il più grande successo della mia vita, della mia carriera, di tutto, della mia storia d’amore” – ha detto la ballerina e showgirl che sognava da sempre di diventare mamma. Una bimba che è arrivata dopo un lungo periodo di cure e tanti sacrifici per la coppia. Un grande amore quello tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro. Enzo Paolo Turchi, infatti, era il suo coreografo: “stavamo lavorando insieme e avevo capito che mi piaceva molto”. Poco tempo dopo, nel 1983, i due trascorrono la prima notte insieme e nel 1986 si sposano. Nel 2013 è arrivata la figlia Maria.

Carmen Russo: "Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi? Grande scelta"/ "Ilary? C'è bisogno di novità"

Come tutte le coppie, anche Carmen ed Enzo Paolo hanno vissuto dei momenti di crisi e di difficoltà, ma li hanno sempre superati con la forza del loro amore: “abbiamo un potere straordinario: sappiamo recuperare. Abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA