Maria, chi è la moglie di Bruno Pizzul morto oggi: “La chiamo La Tigre, guida lei perché non ho la patente”

Il mondo del giornalismo è in lutto perché si è spento all’età di 86 anni Bruno Pizzul, tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Al momento non è noto com’è morto e quali sono state le cause del decesso ma è certo, invece, che lascia nel dolore la moglie Maria, i tre figli Fabio, Silvia ed Anna e ben undici nipoti di cui in tutte le interviste non nascondeva di essere fiero. Chi è la moglie di Bruno Pizzul, Maria? In una delle ultime interviste rilasciate un paio di anni al Corriere della Sera è stato lo stesso giornalista ha tratteggiare bene la compagna di una vita.

“Io non ho mai preso la patente, guida lei, la Tigre, che ormai ha anche funzioni di badante causa anagrafe e pigrizia congenita.” aveva ammesso sulla moglie Maria Bruno Pizzul nell’intervista aggiungendo subito dopo com’era nato quel nomignolo, ovvero che veniva chiamata così la moglie di un calciatore e lui non solo trovava molte analogie tra sua moglie e l’altra ragazza ma allo stesso tempo ha sempre pensato che fosse un paragone lusinghiero nonostante ‘le smorfie’ della moglie. La Tigre è un animale feroce ma anche bellissima e nobile.

Bruno Pizzul è morto e sempre durante la stessa intervista al Corriere della Sera, Pizzul si era sbilanciato anche sugli altri componenti della sua famiglia, i tre figli e ben 11 nipoti che definiva una vera e propria ‘squadra’. Fabio, Silvia e Anna sono i figli di Bruno Pizzul ed ha rivelare che cosa fanno nella vita è stato il giornalista: “Fabio è un consigliere regionale e mi pare che riesca a conservare una bella integrità pur frequentando il mondo della politica” Silvia è un’insegnante di matematica mentre Anna è un’assistente sociale ammirevole e sempre con il sorriso nel corso degli anni ha aiutato tantissimi ragazzi.