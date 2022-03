Maria e Katerina, chi sono le figlie di Vladimir Putin/ La primogenita sarebbe madre…

Maria e Katerina sono le figlie del presidente russo Vladimir Putin. Entrambe però hanno dovuto adottare un altro cognome a tutela della loro privacy. Maria e Katerina sono nate dalla unione di Vladimir Putin con la moglie Ljudmila Putina. Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova hanno rispettivamente 35 e 33 anni. Durante gli anni del matrimonio tra il padre e la madre, le due ragazze hanno smesso di andare a scuola per ricevere la loro educazione da casa. In questi anni, Vladimir Putin non ha mai parlato pubblicamente delle figlie né è mai apparso in una foto ufficiale al loro fianco. Nel 1985 nasce Maria, la sua prima figlia, che attualmente lavora come ricercatrice a Mosca: alcune fonti dicono come biologa, altre come endocrinologa. Sposata con un uomo d’affari olandese di nome Jorrit Faasen, con il quale ha avuto un figlio nel 2002, qualche anno fa è apparsa in televisione, dove è stata intervistata per il suo lavoro scientifico.

La figlia minore di Putin, Katerina, dopo un percorso di studi in scienze fisico-matematiche sarebbe a capo del nuovo istituto per la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale dell’Università di Mosca. Nel 2013 Katerina si è sposata con il figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, ma alcuni rumors raccontano di un divorzio arrivato nel 2018.

Le figlie di Putin e il mistero sui presunti figli illegittimi

Vladimir Putin ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua famiglia. Il presidente russo ha rifiutato anche di rispondere in alcune occasioni a domande riguardanti le sue figlie: “Loro non sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta, né voglio che crescano come delle principesse”, aveva dichiarato. Putin è anche nonno di due nipoti, il primo nato nel 2012 e il secondo nel 2016. Sui bambini, che sarebbero entrambi figli della primogenita Maria, non è mai trapelato nulla: in Russia la vita privata di Putin è paragonabile a un segreto di Stato, tant’è che la notizia della nascita dei bambini non è mai stata confermata dalle cliniche in cui sarebbero avvenuti i parti.

Intorno alla figura di Putin aleggiano però diversi misteri. I media internazionali negli scorsi anni hanno diffuso la notizia che il presidente russo potrebbe avere un’altra figlia segreta, nata nel 2003. A quel tempo, alcune voci collegavano il presidente a Svetlana Krivonogikh, una donna delle pulizie di San Pietroburgo che, dicono, è passata dalla semplicità in pochi anni ad accumulare una fortuna vicina ai 100 milioni di euro. Fu allora che Svetlana diede alla luce Luiza, che, secondo un documentario promosso da un oppositore di Putin, Alexei Navalny, potrebbe essere la figlia del presidente.



